Il Sorrento Juniores affronta il San Giorgio, mister Russo: “Ci faremo certamente trovare pronti per questo appuntamento”

È un impegno probante quello che attende la Juniores del Sorrento domani in casa della capolista San Giorgio. I ragazzi di Giulio Russo arrivano da tre successi in altrettante gare, i padroni di casa hanno conseguito 10 punti in 4 partite. “Ci apprestiamo a vivere un sabato intrigante – afferma il tecnico rossonero -, contro una compagine che ci precede in classifica, una squadra forte per affrontare la quale non abbiamo trascurato alcun dettaglio. Ci siamo preparati bene e andremo lì per fare la partita assecondando il nostro stile di gioco. Siamo consapevoli che questa è una rivale più competitiva rispetto a quelle affrontate sin qui, ma proveremo comunque a conquistare l’intera posta in palio perché i ragazzi sono carichi e si stanno allenando bene, ragion per cui ci faremo certamente trovare pronti per questo appuntamento”.