Il Sorrento in campo con il Rotonda

Fra meno di un’ora il Sorrento scenderà in campo per la seconda trasferta di campionato in Basilicata, stavolta contro il Rotonda. Come annunciato qualche giorno fa, i tifosi rossoneri non potranno seguire la squadra perché il settore ospiti è chiuso in virtù dei lavori di ristrutturazione in corso allo stadio Di Sanzo. Dopo il pari con la Nocerina e la brutta sconfitta per 5-0 con il Francavilla, i peninsulari cercano la vittoria con il Rotonda ancora a quota zero punti in classifica.