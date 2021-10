Dopo 2 sconfitte (contro Virtus Libera e Guadagno Pack) e 2 pareggi (contro Futsal Coast e Scafati Santa Maria), alla quinta giornata di campionato il Sorrento Futsal trova i primi 3 punti. Ad Avellino i ragazzi di mister Breglia vanno a segno con Piantadosi, D’Alessio, Cacace e Fierro e si aggiudicano il match con il risultato do 3-4. A “macchiare” la gioia della vittoria sono state le dimissioni rassegnate dal ds Falcone, come comunicato dalla società: “Il Sorrento Futsal rende noto che Salvatore Falcone non ricoprirà più l’incarico di Direttore Sportivo. Il DS casertano ha rassegnato nella serata di ieri le sue dimissioni. Tutta la società rossonera rivolge al Direttore Falcone un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con serietà e grande professionalità e gli augura il meglio per il suo futuro umano e professionale.