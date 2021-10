Il Sorrento festeggia il suo “Angelo”

Oggi si festeggiano i Santi Angeli Custodi! Grande festa anche in casa del Sorrento che ritrova il suo “Angelo” nel medico sociale al quale rivolge gli auguri: “Il Sorrento è una famiglia, ne fanno parte tante persone che spesso lavorano dietro le quinte ma si rivelano importanti ameno quanto coloro che vanno in campo. Il nostro medico sociale, Angelo Lauro, è appunto un medico… di famiglia per il garbo e l’attenzione che ripone nei confronti di ciascuno dei membri della squadra. A lui i nostri auguri di buon onomastico in una giornata per lui speciale”.