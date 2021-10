Dopo 2 pareggi e una sconfitta, al Cerulli di Massa Lubrense il San Vito Positano torna alla vittoria! Partita dominata per tutti i 90 minuti contro un San Giuseppe mai entrato in gara. Nel primo tempo 3 chiare occasioni da gol non sfruttate dagli uomini di mister Gargiulo, mentre nella ripresa ci pensa subito Michele Lauro a sbloccare il match. I giallorossi vanno più volte vicino al raddoppio e ci riescono grazie ai giusti cambi del ct: Vincenzo Gargiulo s’invola sulla destra, la mette al centro e, con una grande girata, Sebastiano Fortunato insacca nella porta! Finisce dunque 2 – 0 la settima giornata di campionato per il San Vito che, rinvigorito nell’umore, si appresta a godersi 2 giorni di riposo prima di iniziare a preparare la trasferta a Gragnano di domenica prossima.