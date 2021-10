Allo stadio Comunale di San Sebastiano al Vesuvio arriva la prima sconfitta del San Vito Positano. Finisce, con la caduta tra le mura nemiche, la gara valevole per la sesta giornata di campionato. I ragazzi di mister Gargiulo, battuti per 1-0, grazie alla rete di De Marino, sono attualmente terzi in classifica a 6 punti e affronteranno il San Giuseppe sabato prossimo.[