Il saluto di fine stagione del Positano Jet. Stagione bellissima quella appena terminata. Sicuramente migliore di quanto ci si sarebbe aspettati viste le premesse: tra problemi al molo e pandemia ancora in corso, le preoccupazioni per la stagione estiva erano alle stelle. Ma quella dei Lucibello è stata sicuramente un’estate eccellente.

Nel video, è possibile ascoltare il saluto di fine stagione del Positano Jet.

Il noleggio barche “Lucibello” nacque da un’idea di Salvatore Lucibello, abile pescatore che durante gli anni ’40, nonostante il periodo alquanto difficile, acquistò due barche a remi ed intraprese questa attività. Con il passare del tempo, la nascita dei primi traghetti per il trasporto della posta e i primi turisti che arrivavano in costiera spinsero Salvatore a costruire una propria barca di dimensioni maggiori, proprio per venire incontro a queste nuove esigenze.

Grazie alla collaborazione dei propri figli l’attività riscontrò un notevole sviluppo e cominciò a vantare un numero sempre crescente di barche.

Oggi l’azienda “Lucibello” è portata avanti dai figli e dai nipoti di Salvatore, impegnati nel rimodernamento continuo della flotta e nella cura di tutti i dettagli dei servizi offerti.