Il ristorante dei vip è dei fratelli Amatruda, originari di Tramonti. Dopo lo spettacolo tratto dal omonimo romanzo di Luciano De Crescenzo “Così Parlo Bellavista” svoltosi nella serata del 27/10 al Teatro Municipale di Piacenza.

La compagnia teatrale accompagnati dall’artista di casa piacentina Marina Fiordaliso con a seguito Marisa Laurito, Geppy Gleijeses, Antonella Cioli, si è concessa nella tarda serata una cena con primi e pizze al noto Ristorante Pizzeria Bella Napoli di via Emilia Pavese a Piacenza.

Il ristorante con i titolari i fratelli Amatruda (originari di Tramonti) sono da 31 anni a questa parte un punto di riferimento non solo per sportivi e famosi (per citarne qualcuno Renzo Arbore, Gigi Proietti e Andrea Bocelli ), ma anche per l’intera città emiliana.