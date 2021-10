Il Papa all’apertura del Sinodo:”Il prete non sia il padrone della baracca”

Queste le parole di Papa Francesco, nell’Aula Nuova del Sinodo, per il momento di riflessione in vista dell’inizio del Processo Sinodale: “Sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia”.

“Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar ricordava: ‘Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa‘. È questa è la sfida“. Il Pontefice vorrebbe una Chiesa aperta alla novità e suggerita da Dio.

Per il Papa è importante “partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile!“. L’unica richiesta per farlo è essere battezzato, “questa è la carta d’identità, il battesimo“, ha aggiunto a braccio.

Tutti “sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini”.

Il Papa, a conclusione del suo discorso a Vescovi e cardinali a inizio Sinodo, invoca lo Spirito Santo: “Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra“.

Poi Bergoglio poi a braccio, parlando della collaborazione che deve esserci tra sacerdoti e laici ammonisce alcuni sacerdoti ed il loro comportamento: “delle volte c’è qualche elitismo nell’ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici e il prete diventa alla fine il padrone della baracca“.