Il mondo del calcio piange la scomparsa di Daniel Leone: l’ex portiere del Catanzaro morto alcune ore fa a soli 28 anni.

L’ex giocatore viveva a Caserta con amici e la sua compagna:si è spento dopo una lunga battaglia durata diversi anni. In passato è riuscito anche a incontrare Acerbi della Lazio, anche lui in passato colpito da un male simile.

Daniel Leone, ex portiere di Reggina e Catanzaro, amato da tutti sempre per il suo modo di affrontare le cose col sorriso. Anche in questi 4 anni Daniel non si è lasciato abbattere e ha lottato fino all’ultimo con quel sorriso stampato sul volto, come dimostrano anche le recenti foto su Instagram. Alla fine però dopo un’operazione al cervello e lunghi cicli di chemioterapie, il suo cuore si è fermato.