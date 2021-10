Il Ministro degli Esteri Di Maio a Sorrento per il G20

Ecco il primo scatto con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio approdato a Sorrento in occasione del G20 del Commercio. L’Humanitas è la prima a fotografarsi con Di Maio, in attesa di un lavoro non indifferente che il personale sanitario effettuerà nel corso di questi eventi, che in parte richiedono l’aver effettuato un tampone nonostante si disponga del vaccino e della certificazione verde.

G20 Sorrento, anche il ministro degli esteri On. Luigi Di Maio ha usufruito con piacere dei servizi di Universo Humanitas Salerno – scrive Luigi Garbo dell’Humanitas -, orgoglioso di essere parte della grande “famiglia” Humanitas, come delegato della penisola sorrentina, da sempre al servizio della comunità.