Il Massa Lubrense vince e mantiene la vetta del campionato

Massa Lubrense- Micri 4-3

Che spettacolo! Al Comunale Marcellino Cerulli, il Massa Lubrense vince, ma i ragazzi di mister Marchisano non escono affatto ridimensionati. I costieri passano in vantaggio grazie ad un rigore che Marino non sbaglia. Il Micri trova il pareggio subito dopo con Di Giacomo, ma non fa in tempo ad esultare perché l’arbitro assegna un nuovo penalty ai padroni di casa. Neanche Zarrella fallisce. In ripartenza è di nuovo Marino ad insaccare nella rete. Comincia il 2 tempo, Casillo commette un errore in uscita e regala il pallone a Zarrella, che ringrazia e realizza il 4-1. Da quel momento solo Micri, con una reazione pazzesca, organizzata e grintosa.

Ancora Di Giacomo per 2 volte finalizza con freddezza 2 calci di rigore. Alla fine il portiere Miccio risulta essere determinante ai fini del risultato. Prossimo turno per il Massa Lubrense la trasferta a Santa Maria la Carità.