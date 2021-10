Il Massa Lubrense rifila una manita al Santa Maria la Carità

Il Santa Maria la Carità dopo tre vittorie consecutive cade in casa contro la Capolista Massalubrense che, alla settimana partita di campionato si ritrova a tracciare un bilancio più che positivo: 6 vittorie e un pareggio! Straordinari i ragazzi della penisola che

all’intervallo ci arrivano già in vantaggio per 2-0 grazie a due calci piazzati targati Giuseppe Marino. La ripresa prosegue sulla stessa linea del primo: è sempre lui, il bomber Marino al 65′ ad insaccare nella rete mentre, solo dopo 2 minuti, anche Luca d’Alesio va a segno. La squadra di mister Durazzo non riesce a reagire e al 77′ concede il gol a Mastellone che conclude la manita! Il Massa dunque vince, stravince, convince e prosegue il suo cammino: prossimo appuntamento con il Givova Capri Anacapri.

IL TABELLINO

7 Giornata Promozione Girone D

Santa Maria la Carità- Massa Lubrense

30/10/2021 15.30

Stadio Comunale Santa Maria

SANTA MARIA LA CARITÀ:

De Simone, Russo

Oliva(Ruocco G), D’Amora

Blasio,Amita(Somma),

Alfano(Commesso),

Marasco(Ruocco R),Formisano

Donnarumma(Guida)

Farriciello

MASSA LUBRENSE:

Miccio,Armano,Attardi(Coppola),Breglia,D’Alesio,

De Rosa(Cappiello) ,D’Esposito A, D’Esposito R, Mastellone , Marino(Zarrella),Vanacore

RISULTATO: 0-5

MARCATORI: 9’Marino, 16’Marino

65′ Marino, 67′ D’Alesio ,77′ Mastellone

NOTE: Recupero 4’pt , 1’st.

Espulso Russo (SMLC)

Spettatori : 350 ca.