Il grande Massa Lubrense batte per 6 – 0 un Atletico Pagani in crisi

Grandissima vittoria del Massa Lubrense che, nella quarta giornata di campionato di promozione girone D, si impone sull’Atletico Pagani per 6 – 0. Nella precedente giornata non era andata sicuramente meglio ai padroni di casa che, con la Sarnese, avevano rimediato un’altra sconfitta per 4 – 1, mentre i costieri si confermano essere in un buon momento. A segno Inserra per ben tre volte, Marino, Braglia e Zarrella.