Il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento si congratula con il nuovo sindaco Salvatore Cappiello

Riportiamo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento: «Il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento si congratula per il risultato raggiunto dal nuovo Sindaco Salvatore Cappiello. Sicuri di un proficuo coinvolgimento per il bene dei giovani di Piano, augura un buon mandato. Un augurio speciale va per gli ottimi risultati raggiunti anche per gli ex membri del forum: Monica Russo, Gabriele Di Filippo e Gelsomina Milano. Un ringraziamento speciale va anche al Sindaco uscente Vincenzo Iaccarino per l’impegno profuso nel suo mandato per la città e per i giovani di piano».