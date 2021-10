Il Doodle di Google di oggi celebra la festa degli insegnanti. La festa degli insegnanti è una festività laica celebrata il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 1994 in molti Stati del mondo. È tesa ad incentivare l’apprezzamento nei confronti degli insegnanti e può includere manifestazioni in onore dei loro contributi in una particolare comunità.

L’idea della festa degli insegnanti è nata nel XX secolo e nella maggior parte dei casi è un modo per lodare l’educazione di queste figure o i particolari meriti in una materia di istruzione.

Il Direttore Generale dell’UNESCO, Irina Bokova, in occasione della Giornata degli insegnanti 2021 ha voluto rimarcare l’importanza proprio del tema della festa annuale in un messaggio ufficiale rilasciato per l’occasione: “Gli insegnanti costituiscono un fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società – essi forniscono ai bambini, ai giovani e agli adulti le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le proprie potenzialità. Tuttavia, in tutto il mondo, troppi insegnanti non hanno la libertà e il sostegno di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, che è di vitale importanza. È per questo che il tema della Giornata Mondiale degli Insegnanti di quest’anno – “Teaching in Freedom, Empowering Teachers” – ribadisce il valore degli insegnanti e riconosce le sfide che molti incontrano nel corso della loro vita professionale in tutto il mondo.”