Il Vico Equense si aggiudica il derby costiero con la Costa d’Amalfi, ma con tante polemiche di quest’ultima che recrimina torti arbitrali anche in questo match: “ADESSO BASTA!!!!BASTAAA!!!

È la terza partita di seguito, dopo Agropoli e San Marzano, che subiamo torti clamorosi!!!! Oggi addirittura due!!! Nella prima frazione il gol del vantaggio dei padroni di casa e, dalle immagini si vede che il pallone non era entrato, per finire con il gol del pari, REGOLARE, annullato in pieno recupero, con Carrafiello che dalle immagini anticipa il portiere, che poi gli frana inevitabilmente addosso!!! BASTA!!! BASTA!!! Vogliamo vincere, perdere o pareggiare SUL CAMPO, per meriti o demeriti nostri, e non perchè qualcuno vuole decidere o indirizzare le gare, altrimenti questo non è più CALCIO!!!!!”.