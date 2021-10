Il Comune di Massa Lubrense impedisce il completamento del progetto Tolomeo

MASSA LUBRENSE

Azione in Comune: “Il progetto Tolomeo 2021 rallentato dal Comune di Massa Lubrense”

L’associazione politica, sociale e culturale massese denuncia i mancati riscontri da parte delle istituzioni lubrensi che stanno provocando gravi ritardi nel tracciamento di nuovi percorsi di trekking e itinerari turistic

Mancate approvazioni. Solleciti caduti nel vuoto. Decisioni non prese.

È quanto emerso ieri sera nel corso del convegno: “Il camminare come esigenza di vita e proposta per un turismo sostenibile” organizzato dalla Pro Loco Due Golfi nell’ambito della manifestazione “Trekking Fest”.

A denunciare il ritardo e la scarsa collaborazione da parte del Comune di Massa Lubrense è Giovanni Visetti, il cartografo incaricato proprio dall’amministrazione massese di attuare il progetto Tolomeo 2021, iniziativa che consiste nell’individuazione di una serie di itinerari pedonali, per quanto possibile lontani dalle rotabili, dai rumori e dai grossi agglomerati urbani, per collegare le principali località e i luoghi di interesse turistico e paesaggistico tra Sorrento e Massa Lubrense.

“A marzo – spiega Giovanni Visetti – tutti i percorsi ricadenti nel territorio di Sorrento erano stati già puliti, segnati e arricchiti con segnavia in ceramica. In primavera sono stati segnati anche i due completamenti che da Sorrento conducono a Massa, il percorso per Monticchio e i quattro itinerari per Sant’Agata (Li Schisani, Acquacarbone, Circumpisio e Zatri). Anche i percorsi da e per Colli di Fontanelle (Sant’Agnello) hanno segnavia a vernice e in ceramica”.

Nel corso dell’incontro è inoltre emerso che “non sono ancora iniziate le ricognizioni (propedeutiche sia alla segnatura che alla pulitura affidata a Penisolaverde Spa) lungo gli itinerari di pertinenza esclusiva di Massa Lubrense essendo ancora in attesa di approvazione del progetto aggiornato che, così come richiesto, è stato trasmesso oltre 4 mesi fa, il 31 maggio”.

Come se non bastasse, “alcuni itinerari dovranno essere aggiornati a causa di varie problematiche attualmente esistenti e quindi le relative decisioni in merito da parte del Comune di Massa Lubrense, chiare e definitive, sono indispensabili”.

Insomma: un bel progetto di valorizzazione del nostro territorio che, ancora una volta, si è impantanato nella palude burocratica e nel lassismo che, da anni ormai, caratterizza il nostro territorio.