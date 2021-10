Il cane che avvista i delfini!

Si chiama Stella, oggi a bordo con l’Amp Punta Campanella sul veliero di Oceanomare Delphis Onlus.​ La vivace cagnolina percepisce i delfini prima di tutti.

Oggi ha individuato due branchi di tursiopi che hanno circondato la barca per molto tempo tra Punta Campanella e Capri.

​ Uno spettacolo! Tra i delfini anche una mamma in allattamento!

Oggi ultima giornata di formazione per appassionati e volontari riguardo il monitoraggio e l’avvistamento di delfini e altri cetacei. Nel Golfo di Napoli sono presenti ben 7 diverse specie di cetacei. L’iniziativa è stata organizzata dell’Area Marina Protetta Punta Campanella nell’ambito del progetto europeo Life Delfi che mira​ a tutelare questa meravigliosa specie.