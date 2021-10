Il 5 dicembre runner a suon di luci e musica natalizia: torna la Sorrento-Positano

Dopo troppi rinvii e troppe incertezze, torna finalmente la tanto attesa Sorrento -Positano. L’evento sportivo organizzato da Napoli Running, si terrà il 5 dicembre. I runner della costa d’Amalfi e Sorrento gareggeranno a ritmo di musica natalizia e

Come da tradizione, saranno due le distanze alla Sorrento Positano: Ultramarathon 54 km e Panoramica 27 km, entrambe portano i runner a conoscere luoghi di straordinaria bellezza, la costiera sorrentina e quella amalfitana, patrimonio dell’UNESCO. Una bellezza data dal contrasto tra mare e collina che in questi luoghi diventa armonia e permette di affacciarsi e quasi toccare Capri con mano. Distanze non convenzionali per un evento che ha il sapore della corsa intesa come benessere, sfida con sé stessi e gli amici-avversari, gare e percorsi che meritano di essere vissuta quasi lasciando il cronometro gps a casa per potersi immergere e lasciarsi trasportare in uno scenario invidiato in tutto il mondo.

Partirà all’alba La UltraMarathon 54 km, gara del circuito Road Race Bronze label Iau, mentre alle 9 avranno il via gli atleti della Panoramica 27km. La prima presenta un numero doppio di km e un importante dislivello positivo rispetto alla sorella minore. Per gli amanti del cronometro, la gara assegna due ulteriori premi al passaggio su altrettanti traguardi volanti: “Gran Premio Nastro Verde” sulla distanza della mezza maratona 21,0975km per la gara ‘Panoramica’ e “Trofeo della Costiera” al passaggio al 50km nella gara da 54km.

Appuntamento, dunque, al 5 dicembre 2021 con la Sorrento Positano Ultra. Le iscrizioni sono aperte.