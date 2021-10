I prossimi impegni del San Vito Positano

Tantissimi impegni per il San Vito Positano che, nei prossimi giorni, dovrà disputare due partite importanti in poco tempo. Domani 2 ottobre, infatti, la squadra costiera affronterà in trasferta il Viribus Somma per il match valevole per la terza giornata di campionato, mentre dopo solo 4 giorni ci sarà la trasferta ad Agerola, per la gara di Coppa Campania. Tutte e tre le compagini provengono da due ottime prestazioni conclusesi con vittorie in campionato: il San Vito contro il Givova Capri Anacapri, terminata per 2-0, il Viribus Somma contro il Victoria Marra per 1-2 e l’Agerola contro il Sant’Aniello Gragnano, finita per 3-2.