“I calchi di Pompei. Da Giuseppe Fiorelli ad oggi”. Presentazione a Pompei

I NTRODUZIONE

Il Vesuvio è divenuto il vulcano più noto al mondo (fig. 1), lo stereotipo del vulcano, proprio a seguito della scoperta dellecittà romane di Pompei, Ercolano e Stabia, sepolte dalla cenere e dai lapilli prodotti dall’eruzione del 79 d.C.Per la scarsissima documentazione storica disponibile su questa eruzione, descritta esclusivamente nelle due lettere di Plinio il Giovane a Tacito, l’evento aveva destato solo un mo-desto interesse da parte dei contemporanei e nei secoli successivi,󿬁no ai primi ritrovamenti archeologici del XVIII secolo. Da allora, e con il progredire dei rinvenimenti, le ricerche archeologiche e naturalistiche sull’eruzione vanno di pari passo con il miglioramento delle tecniche di scavo e di indagine scienti󿬁ca;in un periodo storico nel quale sia l’archeologia, sia la geologia iniziano a delinearsi come specifici ambiti di ricerca, e la diffusione delle conoscenze diventa sempre più tempestiva su scala mondiale.Nella comprensione della catastrofe è possibile individuare alcuni momenti distinti.Per i contemporanei, e nel corso dei secoli successivi al-l’evento e 󿬁no alla riscoperta delle città sepolte, la percezione della reale natura della fenomenologia vulcanica e della suaentità era certamente molto vaga. Ciò a causa della quasi assoluta assenza di conoscenze scienti󿬁che, e di esperienze dirette di eventi simili. Al più, per immaginare i fenomeni responsabili della totale devastazione del territorio vesuviano si poteva fare riferimento ad atre eruzioni, molto più modeste, di vulcani in aree popolate, quali l’Etna, le isole Eolie, o lo stesso Vesuvio,per altro poco attivo almeno dall’età tardo-antica al 1631,quando si verificherà una eruzione sub-pliniana che inaugureràun periodo di frequente attività eruttiva che continuerà fino al-l’ultima eruzione del marzo 1944. Pertanto, la percezione dellacatastrofe narrata da Plinio il Giovane doveva risultare perlo-meno confusa.Successivamente, con la riscoperta delle città sepolte daspessori di ceneri, lapilli e tu󿬁, di metri o decine di metri, sipercepiva, per la prima volta nella storia, quale potesse essere lareale entità di una catastrofe vulcanica.Ma, in realtà, eruzioni esplosive analoghe, o anche maggiori rispetto a quella del 79 d.C., sono comuni nella storia geologicadei vulcani esplosivi a livello planetario e sono documentate anche nella stratigrafia relativamente recente degli ultimi mil-lenni.Tali catastro󿬁, pur frequenti sulla scala dei tempi geologici,sono raramente avvenute in aree popolate o comunque in tempistorici.Ma proprio tra il XIX e l’inizio del XX secolo, eruzioni esplosive catastrofiche, quale quella del Tambora nel 1815, delKraKatoa nel 1883, in Indonesia, della montagna Pelee nella Martinica nel 1902, rivelano drammaticamente, e con ampia diffusione mediatica, le fenomenologie 󿬁siche, la portata e le conseguenze sugli insediamenti umani e sull’ambiente, di violente eruzioni esplosive.Solo dall’esperienza di tali eventi osservati e documentati direttamente, si cominciava a comprendere in modo più chiarola catastrofe del 79 d.C., per semplice analogia con disastri più recenti.Ma, ancora fino agli inizi degli anni settanta del secoloscorso, a fronte dei notevoli progressi nelle scienze geologiche,non sono ancora chiari i reali meccanismi eruttivi e deposizionalidelle eruzioni pliniane pertanto l’interpretazione della stratigrafia vulcanica dell’eruzione del 79 d.C. resta ancora vaga e contro-versa.Solo con i nuovi modelli vulcanologici sviluppati nel corso degli anni ’80 e ’90, sulla base di studi di eruzioni, quali adesempio quella del Mount St. Helens nello Stato di Washingtonnel 1980, o quella del Pinatubo nelle Filippine nel 1991, non-ché, di simulazioni 󿬁siche e numeriche, si poteva pervenire finalmente a una definizione più rigorosa e quantitativa dei mec-

canismi associati alle diverse fenomenologie ricorrenti nelle eru zioni esplosive in generale, e pliniane più speci󿬁camente. Ancora più recente, e riconducibili a ricerche svolte a partire da meno di un ventennio, è la comprensione degli effetti sulle strutture, sulle persone e sugli animali, della catastrofe del Ve suvio, drammaticamente confermata da analoghe fenomenolo- gie, da eruzioni disastrose recenti, quale quella del Monserrat nel 1997 nelle Antille e del Merapi a Giava nel 2010. Congiuntamente alle conoscenze acquisite dallo studio di- retto di eruzioni recenti, con potenti mezzi di indagine, le ri cerche sull’eruzione di Pompei e sulle altre catastro󿬁 del Vesuvio avvenute millenni prima, hanno una determinante ricaduta in termini di valutazione di pericolosità vulcanica e di rischio a li- vello mondiale. Questo, in particolare, nell’area napoletana, abitata da oltre 3 milioni di persone, che in qualsiasi momento ed anche con preavviso solo modesto potrebbero essere esposti a una nuova catastrofe.

L ’ ERUZIONE

Proprio in riferimento all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., con il termine “pli niana” in vulcanologia si indicano eruzioni esplo- sive caratterizzate dallo sviluppo di colonne convettive sostenute, di gas e materiale piroclastico, che raggiungono quote strato- sferiche e producono dispersione di cenere e lapilli su aree di migliaia di chilometri quadrati. In questa categoria di eruzioni, volumi di magma, dell’or- dine di qualche miliardo di metri cubi, vengono espulsi dal condotto vulcanico in eventi della durata compresa fra qualche ora e qualche decina di ore a 󿬂ussi di massa, valutabili da decine a centinaia di migliaia di tonnellate al secondo. A fronte di queste caratteristiche comuni a molte eruzioni avvenute nella storia geologica di vulcani esplosivi studiati a li- vello planetario, nell’ambito di una singola eruzione, si possono osservare diverse e peculiari fenomenologie. T ra le più ricorrenti, sono documentate, transizioni da con- dizioni di colonna convettiva sostenuta a fasi di collasso della colonna.

Conseguenza di queste transizioni è il passaggio da feno menologia di trasporto atmosferico del materiale piroclastico ad opera dei venti dominanti e deposizione per caduta ( fallout ) a trasporto per flusso gravitativo ( pyroclastic 󿬂ow e pyroclastic surge ). Queste transizioni si ri󿬂ettono in differenze sostanziali nella struttura e tessitura dei depositi piroclastici accumulati al suolo dalle diverse fasi dell’eruzioni. Nel corso degli ultimi decenni, attraverso l’osservazione di- retta di eruzioni e ricerche sui processi di trasporto e deposizione, anche utilizzando simulazioni in laboratorio e modellistica nu- merica è stata acquisita una adeguata conoscenza sulle correla- zioni tra meccanismi eruttivi e deposizionali e caratteristiche dei depositi. In tal modo, dall’analisi delle sequenze stratigra󿬁che è possibile non solo de󿬁nire la fenomenologia eruttiva, ma anche ricavare i valori di alcuni parametri che controllano le condizioni 󿬁siche e chimico-󿬁siche, relative alle diverse fasi del processo eruttivo e deposizionale. Utilizzando tali approcci, diversi gruppi di ricerca hanno raggiunto risultati in gran parte concordanti sulla successione dei meccanismi eruttivi e degli eventi nel corso dell’eruzione del 79 d.C. e hanno fornito uno schema di riferimento per le unità eruttive e deposizionali, nonché delle loro correlazioni stratigrafiche, che può essere considerato ancora valido anche alla luce delle successive ricerche e dello studio di nuovi scavi. La sezione di Oplonti (󿬁g. 2) può essere considerata tra le più complete della formazione piroclastica del 79 d.C. La co- lonna stratigra󿬁ca (󿬁g. 3) tracciata da Sigurdsson riporta tutte le unità deposizionali principali corrispondenti alle diverse fasi dell’eruzione, caratterizzate da differenti processi di trasporto e di deposizione del materiale piroclastico. In estrema sintesi, l’integrazione tra le stratigra󿬁e rivelate, nei siti di Ercolano, Oplonti, Pompei, Boscoreale e Stabia, evi- denzia come la sequenza eruttiva del 79 d.C. comprenda una prima fase associata ad una colonna sostenuta convettiva d