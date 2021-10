Halloween a Piano di Sorrento: il Parco delle Rose allestito per la festa. Per la gioia dei più piccoli, che amano festeggiare il giorno di Halloween, a Piano di Sorrento, il Parco giochi delle Rose ha allestito una bellissima “scenografia”. Gli addobbi per la festività più spettrale dell’anno sono veramente creativi e meravigliosi, e siamo sicuri renderanno ancora più felici di bambini che, finalmente, dopo le tante restrizioni imposte, potranno svagarsi nel corso della giornata.

Un’oasi di tranquillità e di gioia, riempita dall’allegria, dalle risate e dalle voci dei bambini.