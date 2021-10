Guerra “No Green Pass” a Roma: calci e pugni alla Polizia, protesta alla Cgil – VIDEO

La folla prende a calci i blindati, lancia sedie contro le forze dell’ordine. Fumogeni, bandiere tricolori e saluti romani, il corteo partito da piazza del Popolo diretto a palazzo Chigi. Cgil attaccata. Scene di guerriglia urbana e tensione altissima all’ultima manifestazione prima del ritorno nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il 15 ottobre, con l’obbligo del certificato verde. Il Pd: “È fascismo”.

I “No Green Pass” hanno scelto un modo alquanto estremo di protesta, per un tema come la certificazione verde che può essere giudicata efficace o meno. Intanto la scelta è di protestare insultando il premier Mario Draghi, i sindacati definiti “boia” e i giornalisti “terroristi”. I manifestanti contro il Green Pass sono migliaia. Dopo essersi radunati a Piazza del Popolo, si spostano come un’onda, la polizia in tenuta antisommossa non regge l’urto e indietreggia.