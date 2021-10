Green pass anche nel presepe napoletano: sono i tre Re Magi a portarlo

E’ passato solo qualche giorno dall’obbligo del green pass nel luogo di lavoro e subito arriva anche nel presepe Napoletano: il maestro artigiano Marco Ferrigno ha messo la certificazione verde nelle mani dei viaggiatori per eccellenza: i tre Re Magi.

Il Green pass arriva anche sul presepe Napoletano

“Abbiamo deciso introdurre una importante novità: i Re Magi con il Green Pass! Per noi non è solo un modo per rendere indelebile un momento particolare della nostra vita, che ha messo tutti a dura prova, ma è anche un modo per dimostrare che tutti, con il green pass, possiamo ritornare alla tanto attesa normalità e libertà. Speriamo che con questa immagine siamo riusciti a strappare un piccolo sorriso“, ha detto il maestro Ferrigno.