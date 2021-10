Grande successo per le giovani atlete della Ginnastica Sorrento nella gara di Catania

Ginnastica Ritmica. Rispoli, Tortora e Cappiello campionesse interregionali. Un bel bottino di risultati portano a casa le atlete peninsulari della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo nella tappa siciliana. Le 8 ginnaste presenti a Catania nella gara di zona tecnica del Sud portano a casa importanti risultati.

Per la prima volta un oro e relativo titolo interregionale arriva nella categoria coppia con due sorrentine Claudia Rispoli e Crhistina Tortora che si impongono sulle avversarie con un esercizio impeccabile. Il secondo titolo lo conquista nella categoria junior2 Aurora Cappiello al nastro al quale unisce un argento al cerchio. E poi bronzo per Claudia Vanacore al nastro nelle junior1, argento per Guendalina Pane alla fune delle junior2 e due medaglie di bronzo per la senior Roberta Asti, ripresasi in poche settimane da un infortunio che l’ha tenuta fuori dalla precedente competizione.

Un risultato storico quello del Team peninsulare che vedrà a Foligno nella finale nazionale ben 10 ginnaste tra le migliori specialiste italiane.

Si uniscono alle sopracitate atlete le già qualificate di diritto alla finale nazionale perché neocampionesse regionali 2021 Alessia Arnese, Elena D’Esposito, Giulia Donnarumma e Francesca Pollio.

Un in bocca al lupo ma anche tanti complimenti a tutte queste atlete che oltre alle tante ore di allenamento giornaliero per svolgere un’attività agonistica di così alto livello sono anche alle prese con il lavoro e la routine scolastica.