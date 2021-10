Minori, Costiera amalfitana. Una notizia che rende felice la redazione di Positanonews il giornale della Costa d’Amalfi e Sorrento ha sempre creduto in lui. Ecco il comunicato del sindaco Andrea Reale :Giuseppe Proto, nostro concittadino alla prima edizione del Premio Internazionale Vittorio Sgarbi che si sta svolgendo in questi giorni alla fiera di Ferrara fino al 1 novembre. Un premio artistico italiano e internazionale, che ha visto la partecipazione di più di 800 artisti di tutte le categorie, di cui 300 espongono fisicamente una propria opera all’interno della fiera. Il giovane Giuseppe Proto partecipa in presenza con un opera che rappresenta un paesaggio di Minori intitolato New Era.

Questa opera pittorica è simbolo della rinascita dell’uomo (raffigurato come un pianeta terra) dopo l’incubo pandemico, con lo sfondo di Minori e del nostro paesaggio costaiolo. Esporre a Ferrara è un gran privilegio, un’occasione di esperienza artististico culturale rilevante di crescita e di confronto per un ragazzo che studia il nostro paesaggio e con la personale creatività ci emoziona. Un augurio di buon lavoro a Giuseppe Proto dalla comunità di Minori Città del Gusto e un grazie a Vittorio Sgarbi amico e frequentatore della nostra cittadina che da la possibilità alle nuove generazioni di sognare nel segno dell’arte. La CULTURA HA BISOGNO DI CONTAGI. Ad Maiora da Positanonews.it