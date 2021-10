Giulia muore a 25 anni in un incidente, tre anni fa morì nello stesso modo il fidanzato Perde controllo auto, morta 25enne nel Casertano Il fidanzato era già stato vittima di un incidente stradale. Muore a 25 anni, tre anni fa aveva perso così il suo ragazzo. Una giovane, Giulia Carfora, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Vico nel casertano. La 25enne era in auto con la cugina quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. La ragazza aveva perso il fidanzato sempre in un incidente stradale, e sui social qualcuno ha postato una loro foto con un messaggio toccante. “Il destino vi ha voluti assieme. Due angeli in paradiso”.