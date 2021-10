Gennaro Cinque ad Agorà: “Darò una mano a Vico Equense come ho sempre fatto”

Il giornale settimanale di Agorà ha intervistato Gennaro Cinque, consigliere regionale ed ex sindaco di Vico Equense e “padrino” – in termini politici – di Peppe Aiello, il nuovo sindaco dei vicani.

Alle critiche riguardo la sua candidatura, Gennaro Cinque ha così risposto ad Agorà: In ogni caso, mi sono proposto, ma sono stati i cittadini a decidere. È sempre cosi, gli elettori valutano e poi puniscono o premiano con il voto. È la democrazia. Evidentemente le critiche a me, alla coalizione, al candidato sindaco, non hanno fatto breccia.

Riguardo la sua posizione nel futuro dell’amministrazione di Vico Equense: Darò una mano come ho sempre fatto, ogni qual volta mi sarà richiesta.