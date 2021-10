GDF, DONATI AI VIGILI DEL FUOCO 5MILA LITRI DI GASOLIO SEQUESTRATO

Nell’ambito di un’iniziativa di solidarietà e collaborazione tra Enti pubblici, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha donato ai Vigili del Fuoco 5.000 litri di gasolio, oggetto di un recente sequestro.

Il provvedimento di confisca era scattato a seguito di un controllo eseguito dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Battipaglia presso un’azienda agricola locale, che deteneva il prodotto petrolifero “agevolato” (non si trattava, infatti, del normale diesel da autotrazione, ma di carburante cd. “agricolo”, soggetto ad un’aliquota d’imposta ridotta) in totale assenza delle autorizzazioni previste.

La Guardia di Finanza – fortemente impegnata, tra le altre missioni istituzionali, nella lotta alle frodi nel commercio di prodotti energetici – ha voluto così dare un concreto segnale di vicinanza a chi, come i VV.FF., parimenti prestano il proprio servizio nell’interesse della Nazione e a tutela della collettività, proponendo la devoluzione del carburante di contrabbando a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.

La richiesta è stata prontamente accolta dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha quindi disposto il dissequestro e la cessione a titolo gratuito del gasolio, che potrà essere in questo modo impiegato per i mezzi operativi e di soccorso del “115”.

La donazione, valorizzata anche attraverso un breve momento di consegna, contribuisce a consolidare anche i rapporti tra le due Istituzioni Provinciali, nella prospettiva di estendere l’azione del Corpo anche oltre le ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, per perseguire più ampi fini sociali.

