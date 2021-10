Gaetano Milano: “Sorrento non solo centro escursionistico, creiamo le condizioni per scoprire il piacere di restare”

Sorrento. Riportiamo il post dell’Avv. Gaetano Milano, Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento: «L’opposto della parola “escursione” dovrebbe essere “incursione”, quindi la prima dovrebbe significare una attività che si va a compiere fuori, la seconda una attività che si va a compiere dentro. Sorrento negli anni è diventato centro escursionistico (Pompei, Ercolano, la Costiera amalfitana, Capri): noi vogliamo sostenere l’attività opposta ovvero creare le condizioni affinché chi staziona o risiede dentro scopra il piacere e le motivazioni per restarci. Restiamo convinti che, al di là dei temi della centralità del cittadino e della mobilità sul territorio e per il territorio, sono tre i temi che faranno la differenza: Agricoltura, Cultura, Artigianato. La tre giorni di Villa Fiorentino tenutasi in questo fine settimana mi ha consentito di verificare che ci troviamo nella condizione che il tutto è a portata di mano: tesori nascosti, come pepite d’oro e pietre preziose, sparsi qua e là, che vanno assemblati e lucidati per farli diventare “gioielli esclusivi “così da indurre le persone ad incursionare e non ad escursionare».