G20 Commercio, il sindaco Massimo Coppola: “Sorrento al centro della scena internazionale”

Un grande onore aver ospitato in questi giorni il G20 del Commercio proprio qui, a Sorrento.

Un evento unico che ha visto la partecipazione di Ministri e delegazioni da tutto il mondo che si sono confrontati su diversi temi tra cui la riforma della Wto, Organizzazione Mondiale del Commercio, per superare la crisi economica provocata dalla pandemia.

Oggi Sorrento celebra un appuntamento con la storia e si trasforma in vetrina di cultura, tradizioni, artigianato, folclore, musica ed enogastronomia.

Sorrento torna al centro della scena internazionale come eccellenza, modello di accoglienza ed ospitalità.

Finalmente è sotto gli occhi di tutti.

Questa è la nostra Sorrento!