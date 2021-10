G20 a Sorrento, ingresso giornalisti solo con tampone: arriva l’Humanitas

Sorrento, manca ormai poco agli inizi del G20 del commercio che si terrà per la prima volta in un comune della penisola sorrentina. L’evento è in programma nei gorni 11 e 12 ottobre. Ad accogliere i ministri dei 20 Paesi più industrializzati del mondo, con l’obiettivo di discutere del futuro degli scambi tra nazioni, ci sarà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Questa sera ci troviamo dinanzi all’Hotel Europa dove ci sarà una conferenza stampa per il G20. Siamo in compagna di un decano del giornalismo della penisola come Gaetano Milone, non solo giornalista ma anche parte integrante dell’ufficio stampa della Regione Campania, che ha voluto raccontarci la disavventura che lui e i suoi colleghi giornalisti non meritavano: “Stamattina sono venuto qui per ritirare il pass e me l’hanno rilasciato. Poi ho avvertito gli altri colleghi di venirlo a ritirare. Quando sono arrivati, li hanno mandati via dicendo che non si rilasciavano oggi ma domani, a condizione che ognuno di noi facesse il tampone – commenta Milone. Cosa che non è prevista. Quando abbiamo fatto la prenotazione non si diceva che il tampone fosse ‘conditio sine qua non’ per il rilascio del pass. Al di là di tutto, il modo in cui si è stati trattati, con un’arroganza unica da parte di un signore, a discapito dei membri del punto informazioni molto gentili.”

Inutile evidenziare l’infinità di dubbi sulla prassi da seguire in questi casi. Ma soprattutto, chi si accollerà le spese del tampone? “Lo dovete pagare voi”, ha chiosato l’addetto dell’info Point. “Ho chiamato l’ordine dei giornalisti, (Milone è responsabile del sindacato unitario giornalisti della penisola sorrentina, ndr) e mi è stato detto di fare un documento di protesta. Cosa che ho fatto e questa sera pubblicherò.” Intanto è giunto sul posto il team prezioso dell’Humanitas, fondamentale per effettuare i tamponi di cui i giornalisti necessitano per accedere all’area stampa.