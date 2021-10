Furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito: arrestato. I Carabinieri della Stazione di Salerno Principale, coordinati dal Comandante Interinale della Compagnia di Salerno Cap. Graziano Maddalena, hanno tratto in arresto un pregiudicato abitante nella zona Secondigliano di Napoli, poiché ritenuto responsabile dei reati di furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito in concorso con altri due complici.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito dalle indagini svolte dal reparto operante, e pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di un furto in abitazione perpetrato in Salerno lo scorso mese di marzo.

In quella circostanza, la vittima, una signora 64enne, denunciava ai carabinieri di Via Duomo che il citato, ed altri due complici, altro soggetto napoletano, pure colpito dalla medesima misura cautelare ma risultato irreperibile, ed una donna, allo stato non ancora identificata, dopo essersi (falsamente) qualificati come dipendenti di una società di

distribuzione di luce e gas, si intrufolavano in casa e distraendola ripetutamente con pretesti di vario genere, asportavano monili in oro ed una carta bancoposta successivamente utilizzata per eseguire un prelievo di denaro contante pari a 600,00 euro presso un ATM di un istituto bancario in Napoli.​

La tempestiva visualizzazione di immagini riprese dai sistemi di video sorveglianze della zona e di quelle installate sull’ATM ed il successivo il riconoscimento dei due soggetti da parte della vittima, consentivano agli operanti di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione mentre il suo complice è tuttora attivamente ricercato anche dai carabinieri di Napoli. Indagini sono in corso per l’identificazione della donna.