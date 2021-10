Furore, soddisfazione del Comune per il grande successo della “Festa del pescato”

Il Comune di Furore rende noto: «Rappresentiamo la nostra soddisfazione e la felicità per il grande successo della “Festa del pescato” che si è svolta sabato 9 Ottobre nella meravigliosa cornice di Marina di Praia. Un ringraziamento particolare al Flag approdo di Ulisse nella persona del suo Presidente. Un ringraziamento, altresì all’albergo ristorante Alfonso a Mare, alla Conchiglia e ad Armandino per la preziosa collaborazione ed il supporto. Un saluto affettuoso al pubblico che numeroso ha partecipato e che ha gioito insieme a noi. Consentiteci, in ultimo, ma non per ultimi, di ringraziare gli amici della Pro Loco Furore, i volontari, l’associazione Millenium e gli amministratori che hanno alacremente e con costanza lavorato per la perfetta riuscita della manifestazione. Arrivederci alla prossima…».