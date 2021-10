Fresco di stampa. “Tre sfumature d’amore” il libro di Franco Gargiulo

Tre sfumature d’amore: Il mistero della casa affacciata sul mare-La storia di Giuseppe, falegname di Betlemme-Le avventure di Romoletto

“Tre sfumature d’amore”- fra fantasia e storia – è la sintesi della passione per la storia e la narrativa in genere dello scrittore Franco Gargiulo, che offre la lettura di tre opere, diverse fra loro ma con un’unica caratteristica: l’eleganza lessicale e sintattica che svolge una funzione fondamentale non solo per lo spannung ma anche per l’equilibrio del tempo di attesa del lettore, per l’armonia dell’impianto narrativo e, soprattutto, per la coerenza stilistica. Quella di Franco Gargiulo è una penna che si muove agilmente a tracciare uno stile narrativo particolare arricchito da tante figure retoriche e sintattiche che evidenziano l’abilità di dipingere con le parole situazioni e accadimenti con un ritmo narrativo ora lento ora accelerato per creare tensione emotiva o dare funzionalità a valori ed effetti da evidenziare, soprattutto nel romanzo “Il mistero della casa affacciata sul mare”. “Tre sfumature d’amore” è una trilogia che, attraverso il linguaggio semplice dei personaggi, contribuisce a lasciare un’impronta non indifferente nel campo letterario. “Il mistero della casa affacciata sul mare”, “La storia di Giuseppe, falegname a Betlemme”, “Le avventure di Romoletto” hanno un unico filo conduttore: l’amore nelle sue varie e differenti sfaccettature e non solo: nelle tre opere convoglia, come già scritto, la passione, che diventa amore, dello scrittore Gargiulo per la storia e la narrativa. Un amore romantico sapientemente miscelato all’amore filiale e all’amore per i luoghi cui si sente di appartenere emergono con forza ne “Il mistero della casa affacciata sul mare”, opera che con ottimo effetto valorizza la costiera sorrentina e che oserei definire quasi un cozy mistery dall’epilogo coincidente con l’equilibrio finale e con una trama per lo più mista fra l’intreccio e la fabula, in cui la figura dell’investigatore amatoriale si staglia fra precisi contenuti spazio-temporali. Successivamente possiamo apprezzare il racconto breve “La storia di Giuseppe, falegname a Betlemme”, dove l’autore si cala nel personaggio Giuseppe per tirarne fuori, quasi momento maieutico, il forte senso di paternità e l’amore filiale verso un figlio biologicamente non suo. Meno impegnativo ma di grande valenza morale, al pari delle altre due opere, è “Le avventure di Romoletto”, in cui il messaggio tematico è rivolto soprattutto ai bambini. Nonostante Romoletto sia un bimbo molto vivace è amato e apprezzato, eppure qualche scappellotto l’ha ricevuto. Lo scrittore però sottolinea che tutti i bambini meritano rispetto, anche se monelli, e chiude il finale con l’augurio per i giovanissimi di essere determinati nel percorso di vita e di realizzare ognuno i propri sogni. E il sogno dello scrittore Franco Gargiulo qual è? Forse quello di continuare a riversare le proprie conoscenze storico-letterarie sulla carta insieme con la sua fervida fantasia, che trae origine da una sensibilità estrema e ben celata.

Disponibile oltre che in libreria , in internet , ai siti seguenti ,anche l’acquisto di e-book.

