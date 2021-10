Il mercato non finisce mai di stupire e spesso regala piacevoli sorprese! Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Guidoni. Inoltre Guidoni, torna a Vico in prossimità della sfida contro il Costa D’Amalfi, la squadra contro cui, proprio un anno fa, segnò una rete decisiva. Ci auguriamo tutti che possa ripetersi sabato, in una sfida già decisiva!