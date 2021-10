Formula 1, in Turchia la migliore Ferrari dell’anno, ma vince Bottas.

Sebbene fuori dal podio,con Leclerc e Sainz si è vista finalmente una Ferrari competitiva Seconda la Red Bull di Verstappen, ora in testa al Mondiale, terzo il compagno di scuderia Perez. Hamilton chiude in quinta posizione.

Istanbul – Con il Gran Premio di Turchia, finalmente si vede una Ferrari competitiva.

Con il quarto posto di Leclerc, rimasto tra l’altro per vari giri in testa, si rivede una Rossa ad alto livello, senz’altro la migliore della stagione. Gara vinta dal finlandese Bottas che ottiene così c il primo successo stagionale. Il pilota della Mercedes, partito in pole position, gestisce in gara conquistando anche il giro veloce. Alle spalle del finlandese Max Verstappen che grazie al 2° posto conquistato torna in testa al Mondiale. Sergio Perez, terzo a completare una giornata positiva per la Red Bull in ottica iridata. Dietro Leclerc, la Mercedes di Lewis Hamilton e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Settima posizione per la McLaren di Lando Norris mentre completano la top-10 l’altra Ferrari di Carlos Sainz, in ottava posizione, dopo la partenza dal fondo dello schieramento. Dietro lo spagnolo della Ferrari, seguono l’Aston Martin di Lance Stroll e l’Alpine di Esteban Ocon.

Ancora una volta la pioggia protagonista di un gran premio nel mondiale 2021, costringendo team e piloti a rivedere tutte le strategie. Alla partenza scatta bene Bottas senza commettere errori. Proprio al primo giro con una toccata da parte di Gasly si gira Alonso. In testa Verstappen si mette dietro il finlandese della Mercedes per studiare la situazione. Dopo 5 tornate Leclerc è a 2 secondi da Verstappen ed ha 2 secondi di vantaggio su Perez. All’ottavo giro fantastico sorpasso all’esterno di Hamilton su Tsunoda alla curva 3. Intanto Gasly viene penalizzato di 5 secondi per il contatto con Alonso nel primo giro. Alla nona tornata Hamilton supera anche Stroll e diventa settimo, la corsa del sette volte campione del mondo continua con il sorpasso a Norris che vale a Lewis la sesta posizione. Contatto tra Sainz e Vettel con lo spagnolo che supera il pilota tedesco per la decima posizione nel corso del 14esimo giro.

Nella tornata successiva Hamilton si sbarazza anche di Gasly e va a caccia di Perez. Intanto al 18° giro, Sainz, che partiva dal fondo dello schieramento, dopo il sorpasso su Tsunoda, si trova in nona posizione

In testa Verstappen e inizia a limare decimi preziosi nei confronti di Bottas portandosi a poco più di 2 secondi dal pilota Mercedes. Al 22° giro si ferma Ricciardo che monta un treno di gomme intermedie nuove, la scelta inizialmente non paga, ma dopo qualche giro inizia piovere più copiosamente in curva 9 e l’australiano migliora le sue prestazioni. E’ ancora troppo presto comunque per i piloti di testa per fare un pit-stop, le condizioni dell’asfalto sono un’incognita per tutti. Hamilton raggiunge Perez ed inizia un bel duello tra i due. Dopo vari tentati vi il sette campione del mondo rinuncia all’impresa di sorpassare il coriaceo messicano della Red Bull.

Al 37° giro rientra Verstappen e monta un nuovo treno di gomme intermedie tornando in pista in terza posizione dietro Leclerc. Si ferma anche Sainz. Intanto ai box Vettel azzarda montando le slick mentre si ferma anche Bottas seguito da Perez. In pista Vettel capisce che le slick non sono adatte alla situazione della pista e torna di nuovo ai box per mettere le intermedie. La testa della corsa vede in prima posizione la Ferrari di Leclerc che senza cambiare le gomme tenta di arrivare fino in fondo alla gara. Hamilton invece viene chiamato ai box al 42° giro, ma non è convinto della decisione del team e resta fuori. Cinque giri dopo Bottas prende Leclerc e lo infila facilmente.

Mancano 11 giri alla fine, Hamilton cerca di capire cosa fare, e per il momento rimane fuori. Nel frattempo Leclerc ci ripensa e rientra ai box per mettere un treno di gomme intermedie nuove e spingere al massimo fino alla fine. Quando mancano otto giri alla fine Hamilton non si è ancora fermato, in Mercedes sono tutti con il fiato sospeso, ed al giro 51 di 58 decidono di farlo rientrare. Al rientro in pista il pilota britannico della Mercedes è solo quinto e si lamenta con i box circa la sosta a suo parere sbagliata. Intanto Perez prende Leclerc e lo supera guadagnando la terza posizione. Anche Hamilton raggiunge la Ferrari numero 16, ma poi ha un decadimento improvviso e non riesce a superare il monegasco.

A 3 giri dalla fine il campione del mondo deve guardarsi anche da Gasly, che lo raggiunge e si mette ad un secondo dalla Mercedes.Al termine della gara Bottas vince con autorità concludendo una gara che l’ha visto sempre protagonista.

Bene per Verstappen che, con il secondo posto, si porta di nuovo in testa al mondiale con sei lungherzze di vantaggio su Hamilton. Prossimo appuntamento domenica 24 ottobre sul circuito texano di Austin peril Gran Premio degli Stati Uniti. – 11 ottobre 2021 – salvatorecaccaviello.

Ordine d’arrivo:

Valtteri Bottas (Fin) Mercedes in 1h31’04’103

Max Verstappen (Ned) Red Bull + 14”584

3. Sergio Perez (Mex) Red Bull + 33”471

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 37”814 1

5. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes + 41”812

6. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri + 44”292

7. Lando Norris (Gbr) McLaren + 47”213

8. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 51”526

9. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’22”018

10. Esteban Ocon (Fra) Alpine +1 GIRO

11. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo +1 GIRO

12. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo +1 GIRO

13. Daniel Ricciardo (Aus) McLaren +1 GIRO

14. Yuki Tsunoda (Jpn) AlphaTauri + 1 GIRO

15. George Russell (Gbr) Williams + 1 GIRO

16. Fernando Alonso (Esp) Alpine +1 GIRO

17. Nicholas Latifi (Can) Williams + 1 GIRO

18. Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin +1 GIRO

19. Mick Schumacher (Ger) Haas +2 GIRI

20. Nikita Mazepin (Rus) Haas + 2 GIRI. Giro più veloce: (58°) Valtteri Bottas (Mercedes) in 1’30″432 alla media di 212.500 km/h.

Classifica del Mondiale piloti: