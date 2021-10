Follia nella movida a Napoli: suv si fionda nel vicoletto tra la folla

Venerdì sera all’insegna della follia tra la movida di Napoli. Si tratta dell’ennesimo episiodio spiacevole che ci troviamo a raccontare nel giro di poche ore. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nel vicoletto Belledone a Chiaia, una marmaglia di delinquenti ha messo a serio rischio la vita e l’incolumità dei passanti. Primo tra tutti, il folle a bordo di un suv Audi. Il criminale ha fatto alcuni metri a retromarcia rischiando di investire i pedoni, che si confondevano tra gli altri cialtroni che hanno preso posto nella movida del fine settimana a Napoli. Ma non è tutto. Il folle guidatore – come si evince dal video – ad un certo punto fa uno scatto in partenza a zig zag, che per pochi centimetri non infrange i pedoni nel muro dello stretto vicoletto.

Il video è finito all’attenzione del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e del consigliere della I Municipalità Gianni Caselli, che dichiarano: Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per chiedere che vengano identificati tutti i protagonisti di questo episodio vergognoso, a partire dal criminale che era alla guida dell’auto. Di certo alcune strade necessitano di una presenza costante di agenti in divisa che possano prevenire simili episodi. Ma ci aspettiamo anche condanne esemplari per chi attenta alla salute e alla vita del prossimo.