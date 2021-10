Follia all’aeroporto di Napoli: perdono l’aereo e invadono la pista per raggiungerlo. Perdono l’aereo e provano a raggiungerlo invadendo la pista: la follia è avvenuta all’aeroporto di Napoli Capodichino. Protagonisti alcuni ragazzi che, forse per un loro ritardo, avevano raggiunto il gate troppo tardi, ad imbarco già concluso. Ma a quel punto hanno pensato di raggiungere l’aereo da soli, forzando le porte del gate e raggiungendo la pista, per imbarcarsi comunque prima che l’aereo decollasse.

Una follia vera e propria, visto che in pochi secondi hanno messo a repentaglio loro stessi ma anche chi è intervenuto sulla pista per allontanarli. I sistemi di videosorveglianza, infatti, hanno subito segnalato la violazione del gate e la presenza di estranei sulla pista, facendo accorrere sia il personale dell’aeroporto di Capodichino sia gli agenti di Polizia. Bloccati, i ragazzi non hanno opposto particolare resistenza, salvo l’insistere nel voler salire a tutti i costi sull’aereo che avevano perso.

Un tentativo pericolosissimo, considerando che sulla pista passano aerei a forte velocità sia in atterraggio che in partenza, nonché considerato il fatto che “l’invasione”, prontamente segnalata dai sistemi di videosorveglianza e monitoraggio, ha preoccupato a monte anche il personale dell’aeroporto nonché i passeggeri del volo e quelli che, dall’interno della struttura, hanno visto i ragazzi correre verso l’aereo senza però poter immaginare quali fossero le intenzioni. Ora per loro è scattata una denuncia da parte delle forze dell’ordine: entrare in pista, infatti, è severamente vietato ma farlo forzando anche le porte del gate rischia di far avere conseguenze peggiori sotto il punto di vista penale per i giovani.

Fonte Fanpage