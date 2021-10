Folgore Massa, scelta la nuova maglia e presentazione della squadra

La Folgore Massa ha scelto la nuova maglia che indosserà per questo nuovo campionato in serie A. Fondamentale è stato il consenso dei supporters che hanno mostrato le loro preferenze in diversi modi, come comunicato sui social: “Grande successo per la nostra iniziativa, che ha visto tutti voi supporters e followers protagonisti nella scelta della maglia più bella, diventata poi immagine di copertina della nostra pagina Fb. Dopo un lungo testa a testa tra emoji, commenti e likes sia su Facebook che su Instagram, ha vinto sul filo di lana la maglia bianco/verde (qui indossata da capitan Aprea contro Marcianise nel Memorial “Aldo Insigne”), che sarà la prima divisa ufficiale per la stagione di Serie A3. La seconda maglia sarà invece quella nero/verde. Non vediamo l’ora di vederle in campo, difese dai nostri atleti nelle partite ufficiali”. Molto emozionante poi anche la presentazione della squadra.