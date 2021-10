Paolo Pontecorvo, libero della Folgore Massa, ha spiegato le sue sensazioni su questo esordio in serie A. “Sono molto contento di aver esordito in serie A con la maglia della Folgore Massa, ma non sono soddisfatto della partita, mi sarei aspettato di più, – esordisce Paolo -. Per me che sono un atleta della penisola – prosegue – la Folgore è una seconda famiglia e questa maglia vale oro. In questa categoria nuova per noi siamo delle matricole e ci dobbiamo abituare ancora ad alcuni suoi sistemi, ma basta iniziare a vincere qualche set, qualche match e usciremo bene da quello momento difficile. Col Sabaudia? Sarà una partita molto combattuta”.