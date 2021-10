Folgore Massa – Lugli: “Con il Sabaudia andremo in campo con il coltello tra i denti”

Con il Casarano, Leonardo Lugli ha raggiunto il record dei 100 punti in serie A, ma questa gioia è offuscata dalla sconfitta della Folgore : “Sono contento di questo traguardo, ma avrei preferito rimanere a 99 purché la Folgore vincesse – esordisce Lugli -. Spero comunque di poterne fare molti altri. Col Casarano non siamo stati bravi nei momenti iniziali dei set, nel fare bene i tre tocchi ma le partite non si inventano, si preparano. Già da inizio settimana abbiamo cominciato a lavorare spingendo, mettendo il focus su tutto ciò che c’era da fare e speriamo di raccogliere i frutti di questo lavoro”. Tre sconfitte consecutive per i biancoverdi, un esordio in serie A problematico: “La nostra nostra forza è il gruppo, ma ognuno di noi deve risolvere prima i problemi che ha con se stesso per poi aiutare anche gli altri; in questo momento per uscire da questa situazione ci vogliono focus e attenzione su qualsiasi passaggio”. Prossima partita di campionato contro il Sabaudia, che proviene da due sconfitte consecutive: ” Mi aspetto tanta grinta da ambo le parti, noi andremo in campo con il coltello tra i denti!”.