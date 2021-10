Folgore Massa, le prime parole di Dominik Żukowski

Intervistato dal giornalista Giovanni Minieri, il polacco Dominik Żukowski parla della sua esperienza iniziale nella Folgore Massa: “Tutti sanno che l’Italia è il top nella pallavolo e ciascun giovane giocatore vuole venire a provare questa esperienza: questo è il motivo per il quale ho scelto la Folgore. Il rapporto con lo staff e i compagni è buono. Non so ancora rispondere sulle differenze tra la Polonia e l’Italia perché siamo ancora in precampionato. Le mie sfide personali coincidono con quelle della squadra: mantenere la categoria, concentrandoci su ogni gara e credendo fortemente nelle nostre possibilità”.