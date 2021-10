Folgore Massa, Esposito: “domenica dovrà essere la nostra svolta”

Intervistato da Napolitoday, mister Nicola Esposito analizza la partenza non facile della Folgore in questo campionato di serie A e come poter uscire “fuori dal tunnel”. “Arriviamo da un momento non fortunato, consapevoli però di aver affrontato squadre più attrezzate di noi, – commenta il tecnico – ora inizia un filotto di partite più alla portata, inizia il nostro campionato e dobbiamo dare tutto”. Con Sabaudia un match che sarà combattuto: “Arrivano anche loro da due sconfitte, ci sarà tensione da entrambe le parti per la tanta voglia di vincere, saranno i dettagli a fare la differenza”. La Shedirpharma ha bisogno di calarsi nella parte: “Tanti giocatori dello scorso anno sono rimasti con noi, il salto in serie A non è facile, lo scorso anno avevamo collezionato tante vittorie, sapevamo che non sarebbe stato lo stesso. Ciò che conta, – spiega Esposito – è rimanere uniti nei momenti di difficoltà, come questo. Nella squadra ci sono persone che prima di essere giocatori sono uomini. Ci siamo guardati in faccia lunedì in palestra e abbiamo fatto valere l’orgoglio, domenica dovrà essere la nostra svolta”.