Fiorenzo Zoccola traccia la mappa delle cooperative con relativi riferimenti politici. Ogni coop un politico. Così spiega Zoccola agli inquirenti: «La società ‘Il Leccio’, tra le otto coinvolte nell’inchiesta giudiziaria, fu costituita da Dario Barbirotti, all’epoca presidente di Bacino Salerno 2, già consigliere ed assessore comunale di Salerno e quindi consigliere regionale. Alla cooperativa furono affidati dei lavori alla discarica di Sardone (nel comune di Giffoni Valle Piana). La coop “Lavoro Vero” fa capo, invece a Dario Loffredo, assessore uscente e il più votato alle ultime elezioni con oltre 1800 preferenze. Con lui bisognava interloquire ogni qualvolta si doveva sollecitare una delibera che poteva favorirla». Zoccola, durante l’interrogatorio, conferma che «nella cooperativa San Matteo il capo era Gianluca Izzo, cognato del presidente Davide Francese (indagato nell’inchiesta). Il referente di Izzo nel consiglio comunale era Dario Loffredo. Nell’ultima campagna elettorale per le elezioni comunali la cooperativa ha sostenuto la Francese, in particolare l’abbinamento Francese Alessandra/Dario Loffredo ottenendo in cambio l’appalto per uno dei lotti di manutenzione, per il parco di Fratte e per dei lavori a Pellezzano». La Socofosa, ricorda sempre Zoccola, è nata prima degli anni ’90. «Il presidente Alfredo Ripoli è vicino a Pasquale Stanzione, ex vicesindaco e a Vincenzo De Luca» spiega Zoccola che riferisce anche le motivazioni alla base della revoca del vicesindaco Stanzione «perché fece avere a Ripoli un lavoro di somma urgenza nel quartiere di Torrione alto senza prima parlarne con De Luca che si arrabbiò» . Il ‘dominus’ delle coop smentisce i rapporti con Piero De Luca perché «non c’è affinità» mentre le coop ‘Terza Dimensione’ e ‘3 SSS’ fanno capo allo stesso Zoccola e i riferimenti sono esclusivamente l’attuale governatore Vincenzo De Luca e il figlio Roberto.

Fonte L’Ora di Marta Naddei