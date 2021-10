Fiocco rosa a Sant’Agnello, benvenuta Miriana Caputo . Una grande gioia per i nostri amici della Costa di Sorrento, nella Terra delle Sirene è nata una perla per la gioia di mamma e papà .Il 15.10.2021 alle 12:13 è Nata Miriana per la felicità di Giusy d’Esposito e del noto dj avvocato Salvatore Caputo. Auguri da Positanonews