Fiocco rosa a Capri: nata Giulia, dopo un anno e mezzo dall’ultimo parto sull’isola. Fiocco rosa all’ospedale di Capri: Giulia è nata questa mattina con parto naturale al Capilupi, dopo un anno e mezzo dall’ultima nascita avvenuta sull’isola, che risale al 9 aprile 2020.

La mamma ha iniziato il travaglio anticipatamente rispetto al previsto, non facendo in tempo a recarsi a Napoli per dare alla luce la piccola. Dopo aver inizialmente ipotizzato una “corsa” verso la terraferma, in emergenza è stata decisa l’opzione Capilupi dove il punto nascita è chiuso da tempo e si partorisce soltanto in situazione di reale necessità e quando non sussistono le condizioni per il trasferimento.

In pochi minuti è stata allestita la sala parto, consentendo alla mamma di mettere al mondo la bambina in piena sicurezza e con tutta l’assistenza necessaria da parte dell’equipe di turno composta dal ginecologo Luigi Ascione, dal pediatra Antonio Mansi, dall’ostetrica Imma Gallieri, dall’anestesista Francesco Marino e dalle infermiere Gina Tortora e Giovanna Infante.