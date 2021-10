Finisce in parità la sfida tra Folgore e Marcianise: le parole di Enrico Pilotto

Finisce in parità (2-2) la sfida tra Folgore e Marcianise: i padroni di casa conquistano il quarto set per 25-23. Al termine della gara il centrale Enrico Pilotto ha parlato al microfono di Giovanni Minieri : “Abbiamo giocato e difeso molto meglio rispetto ad Agerola, possiamo fare ancora di più però oggi siamo stati bravi e ci siamo avvicinati ai nostri livelli. Per una continuità dobbiamo restare uniti, è importante anche un urlo in più o una pacca sulla spalla al compagno che ha sbagliato. Domenica ci sarà la prima di campionato e speriamo di arrivare pronti: abbiamo lavorato tanto e cercheremo di fare il meglio possibile”.