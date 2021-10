Finisce a reti inviolate Vico Equense – Calpazio

Primo pareggio stagionale per il Vico Equense, contro un Calpazio quasi mai pericoloso, ma ben messo in campo e molto attento in fase difensiva. Resta l’amaro in bocca per i ragazzi di mister Ferrara, padroni del campo per molti tratti del match e autori di un grande secondo tempo. La prima frazione, a tratti soporifera, vede le due squadre studiarsi. Qualche squillo arriva da palla inattiva, ma è poca cosa. Nella seconda frazione, gli azzurro-oro salgono in cattedra. Prima Celentano con un bel tiro e Gargiulo di testa poi, vanno vicino al vantaggio, ma Antico fa buona guardia. E’ Dubbio un contatto in area tra un difensore ospite e La Gatti, ma per Alfieri di Nola non è calcio di rigore. La supremazia territoriale del Vico però non basta e il risultato non si schioderà dallo 0 a 0 fino al 90′.